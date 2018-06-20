Школы перейдут на цифровые учебники к 2020 году

В ближайшее время разрабатывается проект реформы, согласно которому к 2020 году школы могут отказаться от традиционных бумажных учебников по 11 общеобразовательным предметам, заменив их электронными аналогами.

Множество частных школ и курсов практикуют именно цифровые учебные пособия — часто для них это единственно доступный вариант организовать обучение групп, распределенных в реальном пространстве и собирающихся в классы исключительно онлайн.

Минпросвет идет по тому же пути, с той лишь разницей, что частные образовательные учреждения предлагают своим студентам работать на их личных домашних компьютерах и софте. Новая программа предполагает снаряжение всех школьников некими «сертифицированными в установленном порядке устройствами персонального доступа» со скоростью передачи данных не менее 100 Мбит/с (возможно, основная доля затрат из названных 507 миллионов рублей и пойдет на их закупку), отмечает сайт Ридус слова экспертов.

Несмотря на то, что современные дети уже рождаются «с планшетами в руках», было бы серьезной ошибкой начинать их школьное обучение сразу в электронном виде. При чтении с листа и при просмотре монитора развиваются совершенно разные участки мозга. Для ребенка важнее развиваться с реальным объектом в руках, так как это развивает зрительное восприятие, мелкую моторику и самодисциплину.

Стоит отметить, что все же принципиально важным является не то, какая технология — бумажная или безбумажная — используется для обучения, а личность преподавателя.