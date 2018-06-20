В центре Челябинска 10 дней стоял фургон с голодным львом

Пять животных морили голодом и жаждой практически в центре Челябинска. Два пятиметровых питона, две собаки и лев стали узниками закрытого фургона. Животных не выгуливали.

В ситуацию вмешался депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он направил запрос в полицию для того, чтобы проверили владельца животных расценили его поступок по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

- Ситуация абсолютно дикая и ненормальная, - сказал Владимир Бурматов. - Лев и два питона фактически в самом центре города-миллионника - это, что называется, за гранью добра и зла. Рядом расположены школы, детские сады, а в запертой на проволоку машине - оголодавшие хищники, которые попали туда непонятно откуда, ввезены непонятно каким образом, и неизвестно как могли себя повести.

Парламентарий уточнил, что уже 3 июля в первом чтении в Госдуме России будет рассмотрен проект закона, который запрещает содержать животных в домохозяйствах. Он уже одобрен Комитетом Госдумы по экологии и охране окружающей среды.