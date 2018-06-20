Госдума увеличила пошлины за выдачу загранпаспортов и водительских удостоверений

Государственная дума объявила об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта и водительских прав нового поколения. Закон принят в окончательном чтении. В соответствии с законом госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения увеличится с 3500 рублей до 5000 рублей, а пошлина за оформление этого документа для ребенка возрастом до 14 лет вырастет с 1500 рублей до 2500 рублей.

Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового формата (на пластиковой основе) составит 3000 рублей. Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

В Госдуме объяснили, что в связи с применением электронного носителя информации при изготовлении документов нового поколения и необходимостью создания инфраструктуры обработки и хранения данных фактические затраты федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче этих документов значительно возрастут.

Также устанавливается размер госпошлины за госрегистрацию транспортных средств (ТС) и совершение иных регистрационных действий, связанных с выдачей свидетельства нового формата о регистрации ТС. Она составит 1500 рублей, - сообщается на сайте нижней палаты парламента.