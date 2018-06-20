Рособрнадзор дал советы выпускникам при поступлении в вуз

У выпускников школ заканчиваются экзамены, сегодня стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. В конце недели в школах пройдет выпускные балы. И для детей начинается взрослая жизнь. В Рособрнадзоре напомнили абитуриентам о начале приемной кампании.

Учебные заведения должны начать прием заявлений не позднее 20 июня. В ведомстве уточнили, что для большинства абитуриентов, которые поступают только по результатам ЕГЭ, прием документов завершается 26 июля, кроме вузов, проводящих дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности.

Абитуриент имеет право подать заявление о приеме одновременно не более чем в пять вузов и участвовать в конкурсе не более чем по трем специальностям.

Помимо результатов ЕГЭ, абитуриент может представить в вуз свое итоговое сочинение и портфолио индивидуальных достижений.

Дополнительные баллы могут принести золотой значок ГТО, волонтерская деятельность, наличие аттестата или диплома СПО с отличием, результаты участия в олимпиадах.

В Рособрнадзоре посоветовали абитуриентам удостовериться в наличии у учебного заведения действующей лицензии, а также государственной аккредитации по выбранной для обучения программе.

20 июня выпускники сдают ЕГЭ по физике и литературе. ЕГЭ по русскому языку в основной период проведения экзаменов сдавали 645,5 тысячи участников. По данным ведомства, средний балл участников экзамена незначительно увеличился и достиг 70,9. Сегодня результаты ЕГЭ по русскому языку будут направлены в регионы, которые начнут их выдавать участникам экзамена. "Использование новых технологий при организации ЕГЭ позволяет сократить установленные сроки обработки результатов. Таким образом, как и в прошлом году, участники ЕГЭ смогут получить аттестаты до проведения выпускных", - сообщается на сайте Рособрнадзора.