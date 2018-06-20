//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Дарина Яранцева рассказала, как делается ток-шоу «Ген молодости»
- Матильда Шнурова сильно похудела после развода с лидером "Ленинграда"
- Робби Уильямс оправдался за жест на церемонии открытия ЧМ-2018
- Солистка группы Serebro разделась ради футбольного матча Россия — Египет
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
22 и 23 июня в Волгограде пустят дополнительные пригородные электропоезда
20 июня 2018, 13:20 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
Дополнительные пригородные электропоезда для перевозки болельщиков будут курсировать в Волгограде 22 и 23 июня.
Для перевозки болельщиков на футбольный матч Нигерия – Исландия 22 и 23 июня 2018 года в Волгограде назначаются дополнительные электропоезда по маршруту Акварель – Волгоград-1 – Мамаев Курган – Волгоград-1 – Акварель.
Первый рейс по маршруту Акварель – Волгоград-1 – Мамаев Курган от о.п. Акварель отправится в 13:16. Последний электропоезд от о.п. Мамаев Курган – в 00:10.
Обращаем внимание пассажиров, что данные «городские электрички» будут делать остановки только на о.п. Акварель, ст. Волгоград-1 и о.п. Мамаев Курган.
Кроме того, 22 июня 2018 года частично изменяется график и маршрут следования некоторых электропоездов на направлении Шпалопропитка – Волгоград-1 – Аэропорт – Волгоград-1 – Шпалопропитка, а также график движения пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Волгоград-1 – Котельниково, Шпалопропитка – Волгоград-1, Суровикино – Волгоград-1, Волгоград-1 – Донская, Волгоград-1 – Арчеда и Волгоград-1 – Чернышков – Волгоград-1.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
22 и 23 июня в Волгограде пустят дополнительные пригородные электропоезда 13:20
Дети и подростки могут ездить в поездах пригородного сообщения со скидкой 50% 19.06 16:15
Алюминиевый век наших городов 18.06 12:56
Несложные правила безопасной жизни 14.06 11:44
От сувенира к сувениру 07.06 12:03
Что запретят есть и пить во время ЧМ2018 в Волгограде 07.06 11:12
//Новости МирТесен
Тратили, тратили и, наконец, потратили: сколько стоит ЧМ2018 в Волгограде 07.06 11:12
Мобильное приложение – не роскошь, а средство коммуникации 06.06 11:30
В Волжском отметили Всемирный день окружающей среды 05.06 11:21
//Новости Гнездо.ру
Пригородные поезда в Волгограде останавливаются на платформе "Акварель" с 1 июня 01.06 15:23
Все лучшее – детям: и квест, и площадка 01.06 15:22
Особые дети - на особом контроле 01.06 15:22
//Новости Redtram
Не будьте как дома, вам тут официально не рады 31.05 10:37
Забивака получил брата. Сводного 30.05 15:26
Век уж их измерен 30.05 15:24
//Новости ADWILE
Предприниматели сферы торговли и общепита обязаны приобрести ККТ 25.05 16:08
Порядок выдачи больничных по уходу за больным ребенком изменился 24.05 13:42
Борьба с контрой недобитой 23.05 16:12
Через препятствия – к исполнению мечты 23.05 16:11
Навстречу очередному повышению тарифов 23.05 16:11
Кто поедет, кто помчится 23.05 16:10
//Новости партнеров
Банкротство товарищей открыло путь «Ротору» 23.05 16:09
Страна выбирает героев телепроекта «Настоящие истории» 22.05 12:57
ГлобALный полив 18.05 16:28
В Волгограде открыли санаторный сезон для льготников 18.05 15:15
Как индивидуальному предпринимателю сэкономить на расходах 18.05 14:35