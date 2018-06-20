В Челябинской области в соцсетях обсуждают историю, случившуюся в Чебаркуле, когда взрослые дети оставили отца на окраине города с запиской "Петя, мы привезли тебе отца. Мы переехали в другой город. Нас не ищи и отца не привози. Не нужен — сдай в дом престарелых".

Пожилой мужчина ходить самостоятельно не может, только с палкой, его речь несвязна. Медики предположили, что дедушка ранее перенес инсульт. Неизвестный человек позвонил в "скорую" и вызвал бригаду бездомному мужчине. Бригада медиков подобрала пожилого человека на окраине Чебаркуля 17 июня. Его доставили в горбольницу.

Мужчина был голоден и сразу попросил курить. По словам санитарки больницы, "разобрать его речь очень тяжело, произносит все невнятно, больше показывает руками", - сообщает РИА Новости.

Медики узнали, что его зовут Василий. Накормили и напоили чаем. Санитарка рассказала, что у мужчины в паспорте стоит отметка с пропиской в городе Верхний Уфалей. Она и нашла записку с тексом: "Петр, забери отца себе, он нам больше не нужен, нас не ищи, мы переехали в другой город".

Об инциденте сообщили в полицию. В полиции выяснили, что родные дедушки из Верхнего Уфалея сначала отдали его пасынку — Пете, к которому они обратились в записке - жителю Чебаркуля. Он вызвал скорую. Приехавшим медикам Петр сказал, что "очень сожалеет".

В больнице врачи обследовали мужчину и направили на лечение "по своему диагнозу". Родственники деда Василия пока не объявились. В больницу один раз только звонила женщина, которая интересовалась мужчиной, но когда ее попросили представиться, повесила трубку.