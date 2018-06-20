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В Москве в пятизвездочном отеле футбольного фаната обокрали на 50 миллионов
20 июня 2018, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]
В Россию на чемпионам мира-2018 по футболу приезжают болельщики из разных стран мира. В Москве в пятизвездочном отеле поселился знаменитый колумбийский болельщик - 24-летний певец Хуан Луис Лондоньо Ариас, известный как артист Малума. Он поселился в номере люкс отеля на Охотном ряду.
"Спорт-Экспресс" пишет, что в номер артиста-футбольного фаната каким-то образом проникли грабители. Воры вынесли из люкса дорогие вещи артиста. Колумбийский певец ограблен примерно на 50 миллионов рублей.
Кстати, певец жил в номере, цена пребывания в котором начинается от 200 тысяч рублей за сутки.
Малума в заявлении указал наручные часы стоимостью 70 тысяч долларов, толстую золотую цепь с вкраплением бриллиантов за 35 тысяч американской валюты, а также браслет Cartier за 46,5 тысяч долларов. У певца украли дизайнерские очки, ингалятор и кабель от дорогостоящей игровой приставки.
Певец не написал об ограблении в соцсетях. Хуан опубликовал в личном микроблоге новость о том, что отправился в Саранск, чтобы поддержать сборную Коломбии. Матч между Колумбией и Японией завершился выигрышем японцев. Сборная Колумбии проиграла со счетом 1:2.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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