В Москве в пятизвездочном отеле футбольного фаната обокрали на 50 миллионов

В Россию на чемпионам мира-2018 по футболу приезжают болельщики из разных стран мира. В Москве в пятизвездочном отеле поселился знаменитый колумбийский болельщик - 24-летний певец Хуан Луис Лондоньо Ариас, известный как артист Малума. Он поселился в номере люкс отеля на Охотном ряду.

"Спорт-Экспресс" пишет, что в номер артиста-футбольного фаната каким-то образом проникли грабители. Воры вынесли из люкса дорогие вещи артиста. Колумбийский певец ограблен примерно на 50 миллионов рублей.

Публикация от MALUMA (@maluma)16 Июн 2018 в 11:51 PDT

Кстати, певец жил в номере, цена пребывания в котором начинается от 200 тысяч рублей за сутки.

Малума в заявлении указал наручные часы стоимостью 70 тысяч долларов, толстую золотую цепь с вкраплением бриллиантов за 35 тысяч американской валюты, а также браслет Cartier за 46,5 тысяч долларов. У певца украли дизайнерские очки, ингалятор и кабель от дорогостоящей игровой приставки.

Певец не написал об ограблении в соцсетях. Хуан опубликовал в личном микроблоге новость о том, что отправился в Саранск, чтобы поддержать сборную Коломбии. Матч между Колумбией и Японией завершился выигрышем японцев. Сборная Колумбии проиграла со счетом 1:2.