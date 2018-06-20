Список погибших при ДТП в Крыму под Симферополем

Появилась информация о погибших в результате столкновения легкового автомобиля Toyota Corolla с фурой КамАЗ. Погибли пятеро мужчин, в том числе 58-летний водитель и четверо пассажиров. На трассе Симферополь — Николаевка в Крыму в ДТП погибли 5 человек

Список погибших:

1. Смирнов С., 1960 г.р. — водитель легкового автомобиля

2. Зубехин Е., 1975 г.р.

3. Ивакин Н., 1984 г.р.

4. Алексеев Н., 1989 г.р.

5. Терехов Ю., 1976 г.р., - сообщает Лайф.

Во вторник, 19 июня, около 23 часов столкнулись КамАЗ с прицепом, гружённым зерном, и японская легковая машина.

Все люди, находящиеся в легковом автомобиле, скончались на месте аварии. Дорожно-транспортное происшествие с участием Toyota Corolla и грузовой фуры произошло на трассе Симферополь - Николаевка возле села Лекарственное.

Водитель грузовика не пострадал.