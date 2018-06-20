В Перми планируется благоустроить бульвар по улице Крупской

Бульвар планируется благоустроить в рамках программы «Формирование современной городской среды». Для этого демонтируются незаконные торговые объекты на площади Дружбы.

У ТК «Дружба» в январе 2018 года закончился срок действия разрешения на организацию ярмарки, поэтому 40 объектов НТО были внесены в единый реестр самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов. На сегодняшний день организаторами ТК принято решение о добровольном демонтаже объектов. Демонтаж планируется завершить до 1 июля.

– Я проживаю с момента постройки дома, на этом месте была парковка такси – постоянные драки, стуканье дверьми автомобилей, на рынке – мусор, крысы. Демонтаж киосков необходим, и хотелось бы на этом месте красивый уголок для спокойного отдыха, – отмечает житель микрорайона Городские горки Федор Дубровский.

Администрация Мотовилихин­ского района в ближайшее время осуществит планировку территории (отсыпку ям асфальтобетонной крошкой), прорабатывается вопрос по асфальтированию территории в 2018 году. С 1 июля будет осуществляться содержание территории и проведение рейдов по незаконной торговле.

Бульвар по улице Крупской от площади Дружбы до улицы Ушинского будет благоустроен. Объект внесен в адресный перечень муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и будет капитально отремонтирован в среднесрочной перспективе.

В настоящее время администрацией определен перечень мест для реализации сельхозпродукции с приусадебных участков и огородов граждан. Всего по городу организовано 305 торговых мест на разных площадках. Наибольшее количество мест – на Центральном рынке.