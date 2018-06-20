//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Дарина Яранцева рассказала, как делается ток-шоу «Ген молодости»
- Матильда Шнурова сильно похудела после развода с лидером "Ленинграда"
- Робби Уильямс оправдался за жест на церемонии открытия ЧМ-2018
- Солистка группы Serebro разделась ради футбольного матча Россия — Египет
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
В Перми планируется благоустроить бульвар по улице Крупской
20 июня 2018, 11:18 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]
Бульвар планируется благоустроить в рамках программы «Формирование современной городской среды». Для этого демонтируются незаконные торговые объекты на площади Дружбы.
У ТК «Дружба» в январе 2018 года закончился срок действия разрешения на организацию ярмарки, поэтому 40 объектов НТО были внесены в единый реестр самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов. На сегодняшний день организаторами ТК принято решение о добровольном демонтаже объектов. Демонтаж планируется завершить до 1 июля.
– Я проживаю с момента постройки дома, на этом месте была парковка такси – постоянные драки, стуканье дверьми автомобилей, на рынке – мусор, крысы. Демонтаж киосков необходим, и хотелось бы на этом месте красивый уголок для спокойного отдыха, – отмечает житель микрорайона Городские горки Федор Дубровский.
Администрация Мотовилихинского района в ближайшее время осуществит планировку территории (отсыпку ям асфальтобетонной крошкой), прорабатывается вопрос по асфальтированию территории в 2018 году. С 1 июля будет осуществляться содержание территории и проведение рейдов по незаконной торговле.
Бульвар по улице Крупской от площади Дружбы до улицы Ушинского будет благоустроен. Объект внесен в адресный перечень муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и будет капитально отремонтирован в среднесрочной перспективе.
В настоящее время администрацией определен перечень мест для реализации сельхозпродукции с приусадебных участков и огородов граждан. Всего по городу организовано 305 торговых мест на разных площадках. Наибольшее количество мест – на Центральном рынке.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
В Перми планируется благоустроить бульвар по улице Крупской 11:18
От футбола до воркаута 11:17
Пермяки отметили День города 13.06 14:57
Что ждет пермяков и гостей города 12 июня? 06.06 16:08
Каникулы на «отлично» 05.06 11:17
Начало больших перемен 05.06 11:16
//Новости МирТесен
Ассоциация законодателей Поволжья соберется в Перми 04.06 13:19
В основе – комплексный подход 24.05 14:52
На контроле – ключевой объект 16.05 13:38
//Новости Гнездо.ру
У юбилея Перми появилась эмблема 16.05 13:37
Цена уже никого не пугает 16.05 13:37
В Перми приводят в порядок уличную торговлю 26.04 10:57
//Новости Redtram
На улице Мира изменяется схема движения 26.04 10:56
С учетом возраста и льгот 26.04 10:56
В Перми поддержат традиции Первомая 26.04 10:54
//Новости ADWILE
В Перми запустят часы обратного отсчета 18.04 11:48
После таяния снега в пермских городских лесах начнется противоклещевая обрабо 18.04 11:48
Пермь готовится к оздоровительной кампании 11.04 13:48
Пермь отметит праздник Весны и Труда 11.04 13:47
От парада до фейерверка 11.04 13:46
В Перми на весенний период ограничат движение грузового транспорта 04.04 10:06
//Новости партнеров
Пермские крыши взяли под контроль 04.04 09:28
Новации – в пользу родителей 04.04 09:28
Решение, продиктованное временем 28.03 16:55
Облик Перми изменится к лучшему 22.03 13:32
Горожанам вернут «Фонтан со львами» 22.03 13:31
Городской проект набирает обороты 19.03 15:14