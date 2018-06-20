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От футбола до воркаута
20 июня 2018, 11:17 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]
23 июня с 10:00 до 20:00 в пермском экстримпарке будет проходить II межрегиональный фестиваль дворового спорта «Детский спорт» Приволжского федерального округа. В торжественной церемонии открытия фестиваля примут участие прославленные спортсмены: трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, мастер спорта международного класса по боксу Дмитрий Пирог и двукратный призёр Олимпийских игр по водному поло Ирек Зиннуров. Также среди гостей – депутаты Государственной Думы, представители правительства Пермского края и администрации Перми.
По словам организаторов, в фестивале примут участие 350 школьников из регионов Приволжского федерального округа. Они будут состязаться в таких видах спорта, как баскетбол, футбол, перетягивание каната, а также силовая гимнастика и легкая атлетика. Также в течение всего дня в экстримпарке будут проходить зрелищные соревнования по экстремальным направлениям – ролики, скейтбординг, гонки на самокатах (kick scooter) и велосипедах (ВМХ). В турниковой зоне пройдут баттлы и показательные выступления по воркауту – уличной гимнастике.
Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что для развития массового и дворового спорта в регионе важно не только создать необходимую инфраструктуру, но и разработать календарь массовых мероприятий и соревнований. Таким образом, жители смогут приобщаться к здоровому образу жизни.
– Для зрителей, болельщиков и гостей праздника, которых ожидается около 800 человек, будут работать интерактивные спортивные площадки. Каждый желающий сможет попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО, поиграть в стритбол, флорбол, настольный теннис, бадминтон и принять участие в мастерклассе по скиппингу (прыжкам на скакалке). Участие во всех мероприятиях – бесплатное, – отмечают организаторы.
Фестиваль дворового спорта будет проходить в рамках федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия», координатором которого в Приволжском федеральном округе является депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов. Мероприятие проходит при поддержке правительства Пермского края и администрации Перми.
Напомним, Ирина Роднина уже приезжала в Пермь для участия в спортивных и организационных мероприятиях проекта «Детский спорт». Она высоко оценила достижения пермяков в развитии детского дворового спорта и использовании спортивной инфраструктуры образовательных учреждений. В феврале этого года губернатор Максим Решетников и Ирина Роднина подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Пермского края и Общероссийской общественной физкультурноспортивной организацией «Всероссийская федерация школьного спорта». Предметом соглашения стало взаимодействие сторон по развитию физкультурноспортивной и оздоровительной деятельности школьников региона.
– Многие субъекты уже давно развивают систему школьных спортивных клубов и проводят школьные лиги, но одним из лучших в этой сфере остается Пермский край, – отметила Ирина Роднина.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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