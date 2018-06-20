Владимир Путин может выступить с посланием второй раз за год

До конца текущего года президент России Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию еще раз. Даты нового послания президента сейчас рассматриваются в Кремле.

В Кремле еще не приняли окончательного решения о дате нового послания Владимира Путина Федеральному собранию в рамках его нового президентского срока. Мероприятие может состояться до конца текущего года, или уже в следующем году.

«И то, и другое возможно», - ответил на этот вопрос пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Обращение президента России к Федеральному собранию – ежегодное мероприятие. В нем президент обозначает основные приоритеты внешней и внутренней политики государства. Послание президента за 2017 год было перенесено на 1 марта 2018 года, напоминают «Известия».