Чиновничья война: губернатор Севастополя судится с лидером местных депутатов

Губернатор Севастополя Дмитрий ОВСЯННИКОВ подал жалобу на решение суда от 7 мая, которым главе исполнительной власти было отказано в удовлетворении претензий к председателю Заксобрания Екатерине АЛТАБАЕВОЙ, пишут "Аргументы недели-Крым".



В ближайшее время стоит ожидать назначения даты разбирательства по делу в апелляционной инстанции – в городском суде Севастополя. Таким образом, решение Ленинского райсуда пока не вступило в законную силу, пишет ForPost, со ссылкой на Ленинский районный суд,

Напомним, 7 мая Ленинский райсуд рассматривал иск губернатора ОВСЯННИКОВА к спикеру Заксобрания АЛТАБАЕВОЙ – истец требовал восстановить свое якобы попранное в декабре 2017 года право на созыв внеочередного заседания парламента по вопросу утверждения городского бюджета.

8 декабря 2017 года губернатор потребовал от спикера провести 20 декабря 2017 года внеочередное заседание для рассмотрения упомянутых вопросов. По его мнению, АЛТАБАЕВА была обязана издать соответствующее распоряжение не позднее 19 декабря 2017 года. Но этого не сделала, поэтому губернатор подождал больше четырех месяцев – и пошел в суд, чтобы признать бездействие спикера незаконным, несмотря на то, что требуемый документ в редакции правительства был принят в плановом порядке 12 декабря 2017 года.