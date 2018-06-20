На трассе Симферополь — Николаевка в Крыму в ДТП погибли 5 человек

В Крыму ночью дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Toyota Corolla и грузового автомобиля КАМАЗ произошло на трассе Симферополь - Николаевка возле села Лекарственное.

В результате ДТП погибли пять человек. Сообщение спасателям о столкновении легковушки и грузовика поступило около 23 часов.

На место ДТП оперативно прибыли службы экстренного реагирования. Погибли водитель и четыре пассажира автомобиля Toyota Corollа. По словам очевидцев, легковушка врезалась в левую сторону фуры, от удара у КамАЗа вырвало колесо. Деблокацию погибших людей проводили несколько часов. Иномарка восстановлению не подлежит.

Всего в ликвидации последствий ДТП задействованы 20 человек и семь единиц техники в том числе от МЧС восемь человек личного состава и две единицы техники.