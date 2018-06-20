//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Матильда Шнурова сильно похудела после развода с лидером "Ленинграда"
- Робби Уильямс оправдался за жест на церемонии открытия ЧМ-2018
- Солистка группы Serebro разделась ради футбольного матча Россия — Египет
- Альбина Джанабаева опубликовала фото в алом купальнике
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
На Южный Урал переезжают уникальные специалисты
20 июня 2018, 08:42 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
По данным Челябинскстата за последние четыре года количество переехавших на Южный Урал иностранцев выросло вдвое, и эта тенденция сохраняется. При этом наш регион привлекает уникальных специалистов.
Если к нам приезжают и остаются, значит, здесь можно найти приличную работу, купить недорогое жилье, дать детям хорошее образование, а на улицах областных городов спокойно и безопасно. О том, кто и зачем переезжают навсегда на Южный Урал, читайте в аналитике сайта «Южноуральская панорама».
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
В Челябинске – высокая предпринимательская активность 11:10
Агрохолдинг «Фермер 74» подключили к источнику надежного электроснабжения 11:09
Борис Дубровский поздравил вице-президента ХК «Трактор» с юбилеем 08:31
До конца года ТОСЭР Озерска и Снежинска должны получить по одному резиденту 08:27
Погорельцам из Еткульского района выплатят единовременное пособие 19.06 11:40
//Новости МирТесен
Продукция ММЗ вошла в перечень лучших товаров Южного Урала 19.06 09:59
На подземном руднике «Чебачье» поднято 4 миллиона тонн медной руды 18.06 15:00
РМК отремонтирует в Карабаше старый детский сад 18.06 14:11
//Новости Гнездо.ру
100 000 рублей вручили жительнице Челябинска в «Территории Бизнеса» 18.06 13:57
На колесе обозрения появилась кабинка в честь Владимира Маяковского 18.06 10:44
В Челябинской области ищут молодых инвалидов-общественников 18.06 10:42
//Новости Redtram
В Металлургическом районе прошел сабантуй 18.06 09:14
В Челябинске зафиксирована наименьшая стоимость ипотеки 18.06 09:02
Анатолий Литовченко подключит прокуратуру для возврата долгов по зарплате 15.06 13:03
//Новости ADWILE
Генеральная репетиция Бажовского фестиваля прошла в селе Демарино 15.06 12:16
Южный Урал стал вторым в рейтинге доступности информации для бизнеса 15.06 10:35
Юлия Капкова стала первым зампредом движения «За возрождение Урала» 15.06 10:32
Tele2 подключает людей старшего поколения к общению в соцсетях 15.06 09:53
На Южном Урале обсудили рынок труда 15.06 08:22
Анатолий Лобко: "Работа мэром Миасса для меня – очень интересный проект" 14.06 14:29
//Новости партнеров
Свалку в Челябинске закроют полностью за два месяца 14.06 13:47
Владимир Бурматов сдал свою кровь 14.06 13:39
Уральскую ВСМ будут строить китайцы 14.06 12:15
Челябинская область появится на "Сказочной карте России" 14.06 10:04
Евгения Тефтелева вызвали в Москву 13.06 14:52