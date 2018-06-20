На Южный Урал переезжают уникальные специалисты

По данным Челябинскстата за последние четыре года количество переехавших на Южный Урал иностранцев выросло вдвое, и эта тенденция сохраняется. При этом наш регион привлекает уникальных специалистов.

Если к нам приезжают и остаются, значит, здесь можно найти приличную работу, купить недорогое жилье, дать детям хорошее образование, а на улицах областных городов спокойно и безопасно. О том, кто и зачем переезжают навсегда на Южный Урал, читайте в аналитике сайта «Южноуральская панорама».