Медики дали рекомендации, как правильно загорать

Новые исследования ученых ставят под сомнение пользу кремов от загара с высокой степенью защиты от ультрафиолетовых лучей, - сообщает kp.ru. Многие люди, как только выглянуло солнце, стараются сразу подставить тело под солнечные лучи, чтобы приобрести приятный тон загара. Но, бывают случаи, получают солнечный ожог, кожа становится красной, даже температура тела может повыситься.

Медики советуют соблюдать несколько простых правил, чтобы избежать неприятностей с кожей. По рекомендации дерматологов, загорать правительнее всего с 8 до 10 утра или с 17 до 19 часов. С 11 до 15 часов - солнце самое "злое". Можно получить не только солнечный ожог, но и солнечный удар.

Второй совет: загорать не дольше 30 минут в день. А начинать прием солнечных ванн с 15 минут в день. Людям, у кого кожа светлая, вообще не подставлять под солнце более 5-10 минут в день.

Ни коем случае на пляже нельзя потреблять алкогольные напитки. По данным медиков, алкоголь усиливает воздействие ультрафиолета и снижает контроль за временем.