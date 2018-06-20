Сегодня в столице будет тепло и ветрено

В среду, 20 июня, в Москве ожидается теплая и ветреная погода. Из-за довольно сильного и порывистого ветра сегодня погодным условиям присвоен желтый уровень опасности, предупреждают синоптики.

Днем воздух в столице прогреется до 22-24 градусов тепла. Это немного прохладней, чем в предыдущие дни. Ночная температура составит 12-14 градусов. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Сегодня синоптики не прогнозируют осадков в столице, но предупреждают о сильном ветре. Его скорость составит 5-10 метров в секунду, при порывах – до 12-17 м/с. Специалисты напоминают о потенциальной опасности.

Сегодняшние погодные условия способствуют улучшению самочувствия даже у метеозависимых людей и располагают к длительным прогулкам и приему солнечных ванн, сообщает М24.