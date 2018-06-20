В России может снова подорожать алкоголь

В текущем году российский Минфин может пересмотреть в сторону увеличения минимальные розничные цены на крепкие спиртные напитки. Перерасчет может также коснуться вина и винных напитков.

По предварительной информации, пересмотр цен коснется прежде всего водки, коньяка и шампанского. Кроме того, в СМИ появилась информация, что впервые минимальные розничные цены могут быть установлены на вино и винные напитки.

В последний раз Минфин устанавливал минимальную розничную цену на водку в прошлом году, она составляет 205 рублей за поллитра. Минимальная розничная цена на шампанское была установлена в позапрошлом году – 164 рубля за 0,75 литра.

Росалкогольрегулирование сейчас занимается предварительными расчетами новых минимальных розничных цен на спиртное, сообщает «Экономика сегодня».