Депутат приехал в парламент на коне, он протестует против роста цен на бензин

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский «припарковал» возле здания местного парламента своего коня. Не железного, а самого обычную лошадь по кличке Ракета. Он приехал на работу верхом в знак протеста против повышения цен на бензин.

«Вот на сессию приехал. Так будут ездить все!» — заявил Пучковский немногочисленным свидетелям политического перфоманса и передал поводья одной из своих помощниц, также сопровождавшей его верхом.

Однако, прежде чем он сумел добраться до зала заседаний, полиция вручила ему повестку в суд. По словам народного избранника повестку по административному нарушению ему вручили за «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

«Я от своего не отступлю. В следующий раз я приеду уже не только на коне, но и с шашкой», — цитирует народного избранника ТАСС.

Напомним, ранее Пучковский неоднократно заявлял, что пересядет с автомобиля на коня, так как высокие цены на бензин не позволяют ему обслуживать машину. Как пишет Life.ru, ежемесячный доход депутата составляет 23 тысячи рублей, а поскольку за работу в парламенте зарплату он не получает, то живет Пучковский только на пенсию.