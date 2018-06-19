Крымский чиновник призвал христиан, мусульман и иудеев молиться о дожде
19 июня 2018, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральный директор предприятия «Вода Крыма» Владимир БАЖЕНОВ предложил решать проблему воды дефицита в различных храмах, пишут "Аргументы недели - Крым".
Об этом он сообщил в интервью «Крымской газете», отвечая на вопрос: «Как будем спасать Крым?».
«Евреям надо идти в синагогу, мусульманам – в мечеть, православным – в церковь, здесь всё от небесной канцелярии зависит», – заявил БАЖЕНОВ.
По словам главы предприятия, до перекрытия Северо-Крымского канала до 70% питьевого водоснабжения обеспечивали за счет днепровской воды.
«Посчитайте, мы остаемся без этой воды пятый год и живем за счет своих собственных ресурсов», – сказал он.
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