Крымский чиновник призвал христиан, мусульман и иудеев молиться о дожде

Генеральный директор предприятия «Вода Крыма» Владимир БАЖЕНОВ предложил решать проблему воды дефицита в различных храмах, пишут "Аргументы недели - Крым".

Об этом он сообщил в интервью «Крымской газете», отвечая на вопрос: «Как будем спасать Крым?».

«Евреям надо идти в синагогу, мусульманам – в мечеть, православным – в церковь, здесь всё от небесной канцелярии зависит», – заявил БАЖЕНОВ.

По словам главы предприятия, до перекрытия Северо-Крымского канала до 70% питьевого водоснабжения обеспечивали за счет днепровской воды.

«Посчитайте, мы остаемся без этой воды пятый год и живем за счет своих собственных ресурсов», – сказал он.