Видео, как ростовский полицейский показал иностранцам класс владения мячом

Ростовского полицейского засняли на набережной Дона, где он перед испаноязычными болельщиками набил мяч около 40 раз. В конце своего "выступления" полицейский исполнил изящный финт, чем вызвал громкие аплодисменты. Женщина преждевременно родила во время матча ЧМ-2018

Пользователи пишут, что, увидев мастер-класс полицейского из Ростова-на-Дону, занервничал бы даже Лионель Месси. Кто-то предложил мужчине срочно поднять зарплату.