В России предложили праздновать День отца

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий в России новый праздник — День отца. Предлагается отмечать его в последнюю субботу октября.

В регионах этот день отмечают, но на государственном уровне это празднование не закреплено. Установить праздник хотят для укрепления имиджа отцовства, это важно для воспитания молодежи, повышения роли семьи в обществе.