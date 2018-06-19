В России предложили праздновать День отца
19 июня 2018, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]
Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий в России новый праздник — День отца. Предлагается отмечать его в последнюю субботу октября.
В регионах этот день отмечают, но на государственном уровне это празднование не закреплено. Установить праздник хотят для укрепления имиджа отцовства, это важно для воспитания молодежи, повышения роли семьи в обществе.
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