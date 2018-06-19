Яшина и Гудкова позвали на встречу с муниципальными депутатами

Глава Ассоциации муниципальных образований Москвы (АМОМ) пригласил кандидатов в мэры столицы Дмитрия Гудкова и Илью Яшина на собрание, которое состоится уже завтра.

Председатель АМОМ Владимир Дудочкин лично позвонил отдельным кандидатам, среди которых самовыдвиженец Илья Яшин и Дмитрий Гудков, представляющий партию «Гражданская инициатива».

Предполагается, что на организованной встрече с мундепами будут присутствовать все 18 кандидатов, подавших документы в Мосизбирком. Как подчеркнул Дудочкин, ждут всех — «вне зависимости от партийной принадлежности».

На собрании у кандидатов будет возможность презентовать свои программы, обсудить ключевые вопросы, касающиеся жизни города, а также убедить депутатов в том, что именно они должны быть кандидатами в мэры. «Мы, в свою очередь, обеспечим, чтобы это проходило оперативно, если кто-то из депутатов захочет отдать свой голос для прохождения муниципального фильтра. Чтобы все технические формальности по волеизъявлению были соблюдены», — заявил Владимир Дудочкин. На мероприятии планируется присутствие нотариуса.

Отметим, что для прохождения муниципального фильтра кандидатам необходимо заручиться поддержкой не менее 6% депутатов муниципальных образований Москвы, а именно 110 человек. Окончательный список тех, кто попадет в избирательные бюллетени, станет известен не позднее 13 июля.