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Профсоюзы выйдут на протестные акции против повышения пенсионного возраста
19 июня 2018, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков посоветовал руководителям общероссийских и региональных профсоюзов провести акции протеста против повышения пенсионного возраста.
По мнению Шмакова, внесенный в Госдуму правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста "не учитывает множество аспектов, нет внятного обоснования, что это даст каждому пенсионеру".
Организация в скором времени представит свои предложения по пенсионной реформе, рассказал Михаил Шмаков "Газете.Ру"
Партия "Яблоко"» подала в правительство Москвы заявку на проведение 3 июля на Суворовской площади акции против изменения пенсионного законодательства.
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