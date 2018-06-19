Профсоюзы выйдут на протестные акции против повышения пенсионного возраста

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков посоветовал руководителям общероссийских и региональных профсоюзов провести акции протеста против повышения пенсионного возраста.

По мнению Шмакова, внесенный в Госдуму правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста "не учитывает множество аспектов, нет внятного обоснования, что это даст каждому пенсионеру".

Организация в скором времени представит свои предложения по пенсионной реформе, рассказал Михаил Шмаков "Газете.Ру"

Партия "Яблоко"» подала в правительство Москвы заявку на проведение 3 июля на Суворовской площади акции против изменения пенсионного законодательства.