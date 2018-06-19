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«Единая Россия» просит Генпрокурора и главу МВД проверить «Яндекс.Такси»
19 июня 2018, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]
Партия «Единая Россия» решила проверить деятельность одного из крупнейших агрегаторов в России – ООО «Яндекс.Такси». Зампредедателя комитета Госдумы по контролю и регламенту, депутат фракции «Единороссов» Михаил Романов направил депутатский запрос Генпрокурору Юрию Чайке и Министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Он призвал взять под личный контроль дело о киргизском водителе, который, работая на машине «Яндекс.Такси», заснул за рулем и сбил в центре Москвы восьмерых пешеходов. В числе пострадавших оказались и иностранцы - гости Чемпионата мира по футболу. Причина происшествия - усталость водителя, который, по собственным словам, провел за рулем около 20 часов.
Министерство транспорта постановило, что водители не могут работать больше 40 часов в неделю. Однако, отследить, сколько фактически водитель находится за рулем, совершенно невозможно, поскольку «таксист может пользоваться услугами нескольких интернет-приложений по вызову автомобиля, которые не обязаны контролировать состояние водителей», – подчеркнул парламентарий в запросе.
В документе «Единой России» также говорится, что компания-перевозчик, как правило, арендует автомобили, причем трудовой договор с водителем в таких случаях заключается крайне редко. А с интернет-приложением, которое позволяет быстро находить клиентов, таксист заключает отдельный договор на информационные услуги и выплачивает комиссионные с каждого заказа. Причем он может быть пользователем неограниченного количества приложений. Таким образом, вся ответственность за возможные ДТП лежит только на водителе, а убытки в связи с повреждением транспорта или ущербом здоровью пассажиров покрывает страховая компания, у которой он купил ОСАГО. Ни парк, ни агрегатор, ни страховщики не отвечают за переработки работы водителя и его физическое состояние при выходе в рейс. По сути такие компании как «Яндекс.Такси» вообще ни за что не отвечают.
«Деятельность агрегаторов, напрямую влияющая на формирование рынка такси, законодательно не урегулирована. Данные субъекты не учтены и не идентифицированы в процессе оказания транспортных услуг. Не установлены их права и обязанности, не определена их ответственность перед пассажиром», – говорится в депутатском запросе.
По словам Романова, случившееся уже отрицательно сказался на международном имидже России. «В обычное время засыпающие за рулем водители представляют собой серьезную опасность, а в дни проведения исторического российского мундиаля такие происшествия особенно заметны», – считает депутат.
Романов подчеркнул, что хоть это ДТП и обошлось без трагических последствий, однако нельзя оставлять ситуацию без внимания. Водителям, пользующимися услугами агрегаторов, необходимо дополнительное правовое регулирование помимо правил дорожного движения и ОСАГО и в ближайшее время этот вопрос будет решен на законодательном уровне. «Мы проведем в Государственной Думе консультации по внесению необходимых корректировок в действующее законодательство», – пообещал парламентарий.
Напомним, 16 июня на улице Ильинка такси въехал в группу футбольных болельщиков. В результате пострадали восемь человек, среди них граждане Мексики и Украины.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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