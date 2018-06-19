Двух пьяных ежиков спасли сотрудники полиции в Германии

В немецком городе Эрфурт стражи порядка спасли двух ежей, которые ночью на детской площадке напились до беспомощного состояния из разбитой кем-то бутылки яичного ликера. Полицию вызвала местная жительница. Пригород Парижа заполонили овцы

У животных диагностировали алкогольную интоксикацию и увезли в городской зоопарк, где их приведут в порядок и выпустят на свободу.

«Взаимодействовать с пьяницами и установить их личности было крайне сложно, так как у обоих остались лишь размытые воспоминания о том, что произошло, об их окружении и об их бренном существовании», — пошутили полицейские.