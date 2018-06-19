Брак со спортсменом – тяжелое бремя

Если мужчины заинтересованы чемпионатом мира по футболу лишь со спортивной стороны, то женщины испытывают интерес другого рода. Слабый пол в это время ищет сильных и красивых мужчин, чтобы уехать с ними за границу.

Есть футболисты популярные, известные, и хотят замуж именно за таких игроков. Но надо помнить, что этого футболиста хотят еще множество женщин. И значительная часть из них стремятся к этому футболисту проникнуть, соблазнить его, сделать ему комплимент, обратить на себя внимание. Конкуренция очень высокая, отметил сайт НСН слова специалиста.

Выходя замуж за футболиста нужно понимать, что измены вероятны на 99%. К тому же большую часть своей жизни женщины либо будут вынуждены ездить за футболистами – мужьями по всем городам, где они играют и встраиваться в его жизнь. Либо она его будет видеть очень редко. И в воспитании детей он будет принимать совсем мало участия.