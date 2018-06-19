Пенсионный удар по рейтингу

Требование правительства повысить пенсионный возраст слишком сильно ударило по рейтингу всей власти в целом. Об этом «Аргументам недели» рассказа источник в Госдуме, комментируя новость о возможном отклонении законопроекта о пенсионной реформе.

Напомним, что в депутатском корпусе изданию сегодня рассказали: "принято решение не поддерживать внесенный правительством законопроект о пенсионной реформе, в том числе о повышении возраста выхода на заслуженный отдых". По словам источника, "сейчас решается вопрос о том, как и на каком этапе "смикшировать" обсуждение законопроекта и снизить репутационные издержки от его обнародования".

По словам эксперта нижней палаты парламента, есть несколько вариантов отклонения законопроекта, который подписал сам глава правящей партии Дмитрий Медведев. «Первый – «похоронить» его в парламенте, согласовывая до смерти с регионами, экспертами или согласительными комиссиями. Вариант хороший, но только при условии, если правительство не будет настаивать на его принятии. Второй вариант - принять в нижней палате и пусть Матвиенко (глава СФ РФ) себе голову ломает. Третий и самый выигрышный – все всё принимают. Может быть даже со смягчением возраста и пролонгированостью переходного периода, но президент его не подписывает и отправляет на доработку, то есть успешно хоронит», - говорит эксперт.

Как стало известно «АН», сейчас в лихорадочном порядке проводятся закрытые соцопросы о доверии к власти и президенту в фокус-группах. Этот метод считается более точным, чем опрос респондентов по случайной выборке. И в зависимости от полученных результатов будет запущен тот или иной сценарий. По предварительным результатам более 90% считают, что повышение пенсионного возраста вызывает у население раздражение и гнев.

«Кто посоветовал Медведеву объявить это во всеуслышание – надо гнать из профессии навсегда. А, скорее всего, это было просто серьезное зондирование общественного мнения. Прокатит – отлично. Нет, значит, надо зайти с другой стороны и попозже», - подчеркнул эксперт.