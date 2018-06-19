Городские дети любят контактные зоопарки
19 июня 2018, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]
Контактные зоопарки очень любят дети. Для тех, кто живет в городах, подобного рода зоопарки – это единственная возможность напрямую пообщаться с дикими животными. Некоторые испытывают небывалый восторг от посещения.
Контактный зоопарк – это уникальная возможность для детей мегаполиса пообщаться с животным. Для многих погладить даже кошку – это большая радость, отмечает сайт НСН слова эксперта.
Отметим, не смотря на инициативу некоторых депутатов о запрете контактных зоопарков, многие за то, что необходимо регламентировать деятельность контактных зоопарков.
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