Городские дети любят контактные зоопарки

Контактные зоопарки очень любят дети. Для тех, кто живет в городах, подобного рода зоопарки – это единственная возможность напрямую пообщаться с дикими животными. Некоторые испытывают небывалый восторг от посещения.

Контактный зоопарк – это уникальная возможность для детей мегаполиса пообщаться с животным. Для многих погладить даже кошку – это большая радость, отмечает сайт НСН слова эксперта.

Отметим, не смотря на инициативу некоторых депутатов о запрете контактных зоопарков, многие за то, что необходимо регламентировать деятельность контактных зоопарков.