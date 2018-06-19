Письмо дошло до адресата спустя 13 лет

С развитием интернета потребность в письмах отпадает и в основном в почтовые ящики приходит реклама. Однако жительница Павловского посада была крайне удивлена старому и потертому письму, обнаруженному в почтовом ящике.

Оказывается, ее сын, будучи подростком, отправил ей письмо еще 13 лет назад. Но не была указана улица, поэтому его должны были вернуть обратно, о чем свидетельствует отметка на конверте и перечеркнутый адрес. Но в итоге письмо затерялось, и о нем забыли. А теперь женщина нашла письмо в ящике. И читая его, она поняла, что это письмо из прошлого, передает сайт Подмосковье сегодня.

Стоит отметить, что ее сын знает, как письмо, наконец, дошло. С некоторого времени их семью хорошо знали на почте. Они часто получали посылки из Китая, видимо, письмо нашли, и по фамилии определили.