Дорога домой у потерянного в Карелии пса заняла 5 лет

Удивительная и трогательная история, полная драмы и детектива закончилась хэппи-эндом в подмосковном Жуковском. Потерянный в Карелии несколько лет назад пес, наконец, вернулся в свою семью.

Глава семейства собирался осенью 2012 года с друзьями на рыбалку и охоту. Друзья предложили взять с собой пса. Для Лексуса это был недельный рай. Бегай не хочу. И когда эти же люди предложили взять собаку снова, Роман и Ольга согласились. Лексус вновь отправился на каникулы. Но на этот раз домой не вернулся. По дороге, в поселке Сосновый, пес рванул то ли за кошкой, то ли за лисой. И исчез, сообщает сайт Подмосковье сегодня.

Однако сколько супруги ни искали, сколько ни спрашивали, так и не нашли своего питомца. И дали объявление на форум хаски в раздел потеряшек.

Спустя 5 лет пес нашелся. Оказывается его забрал себе один из местных жителей в Карелии. Их соседка наблюдала за псом, появившимся у семьи из соседнего подъезда. По ее словам, такой красивой, породистой собаке здесь неоткуда было взяться. После чего женщина забрала собаку, которая сама по себе гуляла по двору и решила сверить клеймо. Так начался долгий путь хаски домой.

Стоит отметить, что сейчас Лексус весит 23 кг и постепенно восстанавливается. Активно играет с детьми. С удовольствием гуляет. И как прежде, не прочь погоняться за кошками. Правда, хозяева теперь крепко держат его на поводке.