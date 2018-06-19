Россияне не хотят работать на пенсии

Согласно данным опроса, не менее 37% россиян отрицательно относятся к идее работать на пенсии. Из них треть готова трудиться. При этом женщин, мечтающих о заслуженном отдыхе больше, чем мужчин.

С мыслью о том, что на одну пенсию не проживешь, согласны 79% респондентов из числа тех, кто не намерен завершать трудовую карьеру. 34% участников опроса готовы продолжать работать, потому что не хотят сидеть сложа руки, а 21% россиян чувствует своим долгом материально помогать семье и детям, отмечает сайт Мои года.

Почти половина опрошенных считают, что плохое самочувствие не позволит работать на пенсии, поэтому и нет соответствующего желания.

Стоит отметить, что другой мотив для отказа от трудовой деятельности на пенсии — желание путешествовать — выбрали 43% респондентов. 32% опрошенных предпочли бы ухаживать за внуками.