Пошли на мировую. Третью мировую

Начало чемпионата мира по футболу ознаменовалось скандалом. С Украины приходят новости о движении военной техники в сторону российской границы. В Москве ждут нападения украинской армии на Крым и Донбасс. Корреспондент АН съездил на границу, чтобы посмотреть, как и к чему готовится Россия.





Свежие новости из Одессы: «В учебном тренировочном центре морских сил Украины почти никого нет. Всех отправили на остров Змеиный. Инструкторов срочно учат водолазному делу». Эта информация из того разряда, которую не публикуют в СМИ. Ею делятся в дружеской беседе. С корреспондентом АН этими новостями поделился хороший приятель, который работает в этом самом тренировочном центре. По понятным причинам, ни имени, ни фамилии товарища раскрывать нельзя. С точки зрения украинского законодательства этот рассказ является военной тайной.



Даже саму цитату товарища приходится перефразировать. По характерному построению фраз, специфическим словечкам, украинская контрразведка может вычислить приятеля корреспондента АН. И тогда на Украине ему будут грозить от двух до пяти лет лишения свободы. Такой приговор там выносят в случае разглашения государственной тайны.



О том, что эта информация в соседнем государстве является военной тайной, становится понятным из последних новостей. Они как предвестник войны. Украина потихоньку сосредоточила свои войска у российских границ. В Гениченск уже давно переброшена морская пехота. Этот город находится у самой крымской границы. На украинском Приазовье сосредоточена разнородная ударная группировка.



Мариупольские «учения» украинской армии в ДНР



С первого июня по первое сентября в окрестностях Мариуполя перекрыто все побережье. Военно-морские силы Украины решили провести там учения. Новость об этом появилась внезапно. Однако пресс-секретарь военно-морских сил Украины Олег Чалык в телефонном разговоре с корреспондентом АН заявил, что учения плановые. После массированной бомбардировки звонков, которые на него обрушили украинские СМИ, Чалык уже сам уточнял, какие вопросы хотел задать российский журналист, и сам же на них отвечал: «Вы, наверное, хотите спросить, означает ли перекрытие побережья недопуск гражданских лиц. Об этом меня спрашивали все украинские СМИ. Докладываю, что не означает. Учения состоят из нескольких фаз. Сначала идет подготовительный период. Он достаточно долгий. Побережье будет перекрыто только в момент проведения самих мероприятий».



Чалык минут пять рассказывал всякую не суть важную ерунду, которую от него ранее требовала украинская журналистика. На самом деле, Чалыка хотелось спросить про то, каким образом Украина собирается проводить учения в зоне ведения боевых действий? Но на этом вопросе пресс-секретарь военно-морских сил отключился, его телефон больше не отвечал.

Тем временем, в интернете появилась схематическая карта проведения учений. Там обозначены три участка с центром в Мариуполе. Этот город находится в прифронтовой зоне. Два участка включают в себя территорию от Мелекино до Бердянска. Район, хоть и примыкает к границам РФ, но ничего криминального в проведение именно плановых учений нет.

Вопросы возникают к третьему участку, который тянется от Мариуполя до Седово. Он захватывает зону боевых действий на Донбассе. Под контролем вооруженных сил Украины находится только половина побережья. Зона влияния ВСУ заканчивается на окраине Широкино, где проходит первая линия обороны украинских вооруженных сил. Буквально в полукилометре от них начинаются первые окопы армии Донецкой народной республики. Обозначенное на схеме учений крайней точкой Седово является тылом ДНР. Это курортная зона, там относительно безопасно, жители Луганска и Донецка туда ездят отдыхать.

Каким образом дежурные бригады ВМСУ собираются ограничивать доступ гражданского населения к морю в курортной зоне ДНР совершенно непонятно. Начинающуюся в полукилометре от Широкино до самого Седово контролирует 9 полк армии Донецкой народной республики. От санатория «Заря», в котором стоит стрелковый батальон, до передовой около девяти километров. Но там и подниматься по тревоге почти некому. На передовой находятся 2/3 личного состава.



Чуть дальше Безыменного, где базируется стрелковое подразделение, в Новоазовске стоит танковый батальон. Сюда его перебросили по условиям минских соглашений. Тут же находится штаб полка. Раньше он был на территории бывшего санатория «Александрия» в Безыменном. Поближе к танкистам его перенесли в прошлом году, после обстрела на 9 мая, когда несколько мин легли прямо на территории «Александрии».



— Братан, ты, наверное, «разводишь» меня. Как они собираются взять под контроль наше побережье, я не понимаю, — удивился бывший командир роты разведки 9 полка Леха Ворон, которому корреспондент АН позвонил, чтобы узнать, насколько велик риск эксалации конфликта. — Там все перекрыто. Какие учения?! У них и сил-то нет для этого.

Леха Ворон ушел из «девятки» в прошлом году, но до сих пор в курсе всех передвижений на украинской территории. Будучи командиром роты разведки, он сумел сформировать сеть информаторов на украинской территории. Ему регулярно приходят сообщения обо всех передвижениях на стороне противника.



Подробностей по телефону Ворон сообщать не стал: боялся «прослушки». Он подтвердил, что на украинской стороне есть какое-то странное движение техники, но оно больше носит точечный характер. Системных изменений разведчик отметить не смог. Возможно, они происходят где-нибудь в тылу, либо на закрытой территории.

В возможности наступления с украинской стороны Ворон сомневается. За четыре года войны Украина несколько раз пыталась атаковать позиции девятого полка. ВСУ даже не смогли взять одну из высот, на которой укрепился девятый полк. Именно поэтому бывшему командиру разведки полка и непонятны цели проводимых учений. Сейчас он ждет информации о передвижениях в Мариупольском порту. Украинские военные используют последние причалы этого порта для переброски своей техники.



А тем временем в России



Дорога от Симферополя до Джанкоя забита машинами. В Крыму они ездят залихватски. Могут резко вырулить на обгон, и приходится притормаживать, чтобы не попасть в аварию. Автомобили мчатся в обе стороны. Кто-то к морю, кто-то наоборот. Украинских номеров не так много, но они есть. Джанкой — это приграничная территория. Там находится один из трех пунктов пропуска, через который туристы заезжают на полуостров с Украины.



Конечная цель моего маршрута — Мысовое. Поездка достаточно рисковая. Она ни с кем не согласована, а в районе Мысового уже проходит граница Российской Федерации. Дальше позиции пограничников.



Финальной точкой маршрута Мысовое было обозначено лишь условно. Заехать туда без прописки удастся вряд ли. В любое другое время можно было бы прикинуться туристом или рыбаком и сказать, что планируешь порыбачить на озере Сиваш. Сейчас эта легенда вряд ли поможет. Прямо сейчас Россия озабочена обострением военной ситуации в приграничных территориях. В Азовском море уже дежурят корабли. Они выстроились вдоль береговой линии. А «вежливые люди» уже получили приказ быть в боевой готовности на случай возможной провокации. Судя по вводным установкам, теперь они будут уже защищать Крым.



— Шаги украинской стороны вынуждают разработать дополнительные варианты обороны полуострова, – публично заявил на днях депутат Государственной Думы от Крыма Руслан Бальбек. К этому моменту корреспондент АН уже съездил в приграничную территорию, чтобы посмотреть, что происходит у крымской границы.



Изначально поездка была сопряжена с получением информации о движениях военной техники в сторону украинского острова Папанина. Предполагалось после Мысового заехать в Предмостное, от которого этот кусок земли на озере Сиваш находится в 7 километрах прямой видимости.



Джанкой встретил военным вертолетом, который летал над трассой. От поездки на границу тут же было решено отказаться. Барражирующий над автомобильной дорогой вертолет мог принимать участие в поиске диверсантов или лазутчиков. После угроз украинских националистов совершить диверсию на крымском мосту к безопасности в приграничных регионах Крыма относятся очень внимательно. О прочих передвижениях военной техники лучше умолчать. Судя по тому, что происходит в приграничной зоне, дополнительные обороны полуострова уже разработаны.



На обратном пути из Джанкоя корреспондент АН подобрал на автобусной остановке попутчицу. Она всю дорогу рассказывала о своей жизни в глухом крымском поселке. Жизнь там безрадостная, делать нечего, мужика нет, работы в поселке, как и перспектив, тоже нет.



— Еще и «укропы» какие-то появились, — сетовала попутчица.

Как оказалось, последнее время населенный пункт облюбовали странные люди. Они сняли там жилье, и теперь просто живут. На улице не появляются, говорят с украинским акцентом. Где работают непонятно, чем занимаются тоже. Местные считают, что они приехали с Украины. Из соображений «от греха подальше» наименование населенного пункта решено умолчать. Судя по интернет-картам рядом с этим населенным находится какая-то военная часть.



«Лебединое озеро» Украины



— Мы собираемся вернуть оккупированные территории, — объяснил корреспонденту АН депутат Верховной Рады Украины Иван Винник. Ему был задан вопрос о движении военной техники на Украине.



В разговоре парламентарий больше акцентировал внимание на Донбассе. Но на самом деле, на Украине Крым, как и Донбасс, считается временно оккупированной территорией. Может быть, он просто не знал, а может быть утаивал информацию о намерениях ВСУ атаковать Крым. О том, что они есть, говорит скандальная новость трехмесячной давности. В апреле украинская полиция объявила набор в патрульную полицию Крыма и Севастополя. Тогда инициативу официального Киева все подняли на смех. В социальных сетях появились предложения создать до кучи еще и отряды для патрулирования Марса.

Тогда комментируя объявление о наборе в новое формирование, представители киевских властей заявили, что патрульная полиция в Крыму понадобится, когда полуостров будет возвращен под юрисдикцию Киева. Сделать это можно только силовым путем.



В силовой способ решения проблемы мало кому верится. А тем временем в международный аэропорт Львова уже прибыли первые военные транспортники с американской базы Милденхолл. На международный аэропорт имени Данила Глицкого прибыли четыре самолета KC-135 Stratotankers. Их используют в качестве заправщиков. Вместе с самолетами на Украину прибыли 150 человек пилотов и обслуживающего персонала. Сообщение распространила пресс-служба авиабазы Милденхолл. Свои действия Соединенные Штаты объясняют необходимостью защиты европейских союзников. Утверждается, что это стратегия Соединенных Штатов. Якобы эта переброска позволит укрепить безопасность в Восточной Европе.



В контексте происходящих учений и концентрации штурмовой ударной группы у границ Российской Федерации переброска американских транспортников в Львов выглядит, как весьма недвусмысленный намек на события десятилетней давности. Ровно десять лет назад, восьмого августа 2008 года, Грузия напала на батальон российских миротворцев. С этого началась пятидневная война в Южной Осетии. Это была операция «Скала», которую спланировали американские советники президента Саакашвили. Для Грузии она закончилась плачевно. Абхазия и Южная Осетия окончательно отвалились и получили независимость.



В самой Украине про все эти движения у российских границ простые граждане даже не догадываются. Там на телевидении словно включили своеобразный балет «Лебединое озеро», который в 90-е годы транслировало советское телевидение в момент путча. Корреспондент АН позвонил на первые попавшиеся номера украинских граждан. В Херсоне, Харькове, Одессе, Мариуполе, Днипро слыхом не слыхивали о том, что Украина сосредоточила свои войска возле России. Украинцы сказали, что в новостях им про это ничего не рассказывают. Украинские телевизор и интернет говорят исключительно об агрессии России.

Единственным человеком, который намекнул на то, что на территории Украины что-то происходит, был житель Мариуполя. Услышав вопрос о том, не происходит ли какое-либо движение военных в окрестностях Мариуполя, украинец сильно напугался, а потом начал твердить заученную мантру про то, что его не интересует политика, и что в подобные вопросы не лезет.

По слухам, обострение ситуации произойдет в августе 2018 года. В конце этого лета ждут атаки ВСУ на позиции армий мятежных республик Донбасса. Особо информированные «паникеры» уже называют этот месяц началом войны с Украиной. Хотя наиболее вероятным финалом возможной эскалации конфликта видится лишь те самые «тяжелые потери для украинской государственности в целом», про которые говорил Владимир Путин во время «Прямой линии».