Песков прокомментировал предложение о помиловании Сенцова

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с осужденным в РФ украинским режиссером Олегом Сенцовым и подчеркнул, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу судебное решение.

"Для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным", - добавил пресс-секретарь главы государства. В Кремле знают об обращении деятелей культуры к Владимиру Путину по поводу Сенцова, отметил Песков.

Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме. Деятели культуры обратились к Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинского режиссера. В числе подписавших обращение Ксения Собчак, Владимир Познер, Екатерина Мцитуридзе, Андрей Звягинцев, Павел Лунгин.

Ранее сообщалось, что украинские силовые структуры разрешили перевезти главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из херсонского СИЗО в киевский для того, чтобы его могла посетить уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.