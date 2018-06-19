Футбольные фанаты из Бразилии в перерывах между матчами посетили Крым

Любители футбола из Бразилии в перерывах между матчами своей сборной на Чемпионате мира по футболу посетили крымскую столицу, пишут "Аргументы недели - Крым".

Как сообщили «Аргументам недели – Крым» в пресс-службе международного аэропорта «Симферополь», группа бразильских футбольных фанатов летела из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург с пересадкой в Симферополе и несколько часов гуляла по крымской столице.

Кроме того, этим рейсом из Ростова-на-Дону в Симферополь прилетели швейцарские болельщики.

Матч чемпионата мира по футболу Бразилия – Швейцария прошел «Ростов Арене» со счетом 1:1.