Повышения пенсионного возраста не будет?

Как рассказал "Аргументам недели" источник в Госдуме, "принято решение не поддерживать внесенный правительством законопроект о пенсионной реформе, в том числе о повышении возраста выхода на заслуженный отдых". Профсоюзы предложили повысить пенсионный возраст для женщин на 5, а не на 8 лет

По словам источника, "сейчас решается вопрос о том, как и на каком этапе "смикшировать" обсуждение законопроекта и снизить репутационные издержки от его обнародования".

По словам Максима Топилина за 5-6 лет пенсии после проведения реформы в реальном выражении могут увеличиться на 8-10 процентов. А в понедельник, 18 июня, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сделал важное заявление. Глава ведомства сообщил, на сколько могут вырасти пенсии после внедрения пенсионной реформы.По словам Максима Топилина за 5-6 лет пенсии после проведения реформы в реальном выражении могут увеличиться на 8-10 процентов.