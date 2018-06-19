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Братьев Магомедовых отстраняют от «новой нефти»
Государственный банк забирает у печально известной группы «Сумма» пакет акций ОЗК
19 июня 2018, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]
Источники в правительстве России сообщают о серьезных изменениях, связанных с Объединенной зерновой компанией. Генеральный директор ОЗК, генерал-полковник полиции Михаил Кийко, назначенный в апреле 2017 года, получил поручение, означающее, что он пользуется полным доверием в «Белом доме». Он должен проконтролировать изменения в составе акционеров компании. Пакет акций, ранее принадлежавший братьям Магомедовым, точнее, печально известной группе «Сумма» переходит под контроль банка ВТБ. В дальнейшем Кийко также выступит контролером при возможной приватизации части пакета акций ОЗК, принадлежащего государству.
Следует отметить, что, по мнению наших источников, эпизод, связанный с деятельностью ОЗК в период 2011-2014 гг. может быть одним из ключевых в деле братьев Магомедовых. В этот период руководство ОЗК заключило сделку с несколькими украинскими компаниями, в результате которой сначала заплатило более 2 млрд руб. долларов за непоставленное зерно, а затем позволило гарантировать возврат этих средств компаниям, не располагавшим для этого достаточными активами.
Генеральный директор ОЗК Михаил Кийко в настоящее время работает над возвратом этих средств в бюджет предприятия. Возможность для этого появилась в связи с тем, что после возвращения Крыма недобросовестные контрагенты оказались в российской юрисдикции. Сегодня руководство ОЗК практически не сомневается, что российские суды в этом деле должны встать на сторону российской государственной компании, которой безусловно является ОЗК.
Одновременно перед Кийко поставлены и задачи по расширению деятельности ОЗК и увеличению российского зернового экспорта. В 2018 году он должен вывести на новый уровень работы Новороссийский зерновой терминал, доведя перевалку зерна через него до 7 млн тонн в год. Он также должен в текущем году начать строительство нового зернового терминала на Дальнем востоке , по уровню и мощности сопоставимого с Новороссийским.
Справка:
Важность процессов, происходящих в ОЗК, для российской политики и экономики обусловлена расширением присутствия страны на мировом рынке зерна. В настоящее время Россия уверенно входит в тройку лидеров мирового экспорта зерна, с общей стоимостью экспорта в 21 млрд долларов США. Экспортный потенциал России составляет 45 млн тонн зерна, она доминирует на зерновом рынке Египта, Турции и успешно решает задачу по выходы на рынки Дальнего Востока. По мнению экспертов данного рынка, в период с 2018 по 2024 год суммарная стоимость экспорта зерна из России может увеличиться более чем в два раза.
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