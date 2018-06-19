Закон что дышло

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (ВККС) - орган судейского сообщества, рассматривающий вопросы отбора кандидатов на судейские должности, приостановления или прекращения полномочий судей и присвоения им государственных наград и званий.

В сообщения профильных СМИ о ходе очередного заседания ВККС о заинтересовавшем нас эпизоде сообщалось скупо: «На сегодняшнем заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) одна из кандидатов на должность главы Арбитражного суда (АС) Ставропольского края Лариса Лысенко попросила рассмотреть её заявку в закрытом заседании, чтобы не разглашать персональную информацию». На Закон.ру (социальная сеть для юристов – прим АН) новость сразу прокомментировали:

«Ммм, давайте уже сразу будем просто публиковать результаты назначения судей? Чтобы вообще ничего, не дай бог, не разгласить». Максим Александрович Шинкарев.

«И выборы вообще отменим на всех уровнях. Чего уж там, зачем народные деньги транжирить зря. Сразу будем публиковать результаты». Петр Петрович Петров.

И действительно, ведь главные принципы деятельности ККС - это «гласное, свободное, беспристрастное и справедливое рассмотрение вопросов». «Закрытое заседание проводится в случае необходимости сохранения государственной тайны, в целях защиты прав и охраняемых законом интересов граждан, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами», т.е. как в нашем случае, по ходатайству судьи, в отношении которого рассматривается представление. Цитаты из положения о порядке работы ККС.

Прежде чем рассказать, что просила утаить от широкой общественности Лариса Лысенко, пару слов о кандидате и должности, на которую она претендует. Лариса Лысенко - зампред АС Ставропольского края, возглавляет гражданскую коллегию и является зампредом Совета судей Ставропольского края.

Лучше всего ситуацию в АС Ставрополья, да и вообще состояние дел с местной фемидой, описывает общественно-политическая газета «Открытая. Для всех и каждого» в статье «Закат «кубанской» эпохи», №23 (818) от 11 – 18 июня 2018 года:

«Александр Кичко, который возглавляет краевой Арбитражный суд уже 12 лет, уходит с поста председателя. Должность перейдёт его бессменному заместителю Ларисе Лысенко.

Кичко и Лысенко – представители «кубанского призыва», который появился на Ставрополье в 2006-2007 годах. Тогда, напомним, почти все ключевые посты в регионе заняли выходцы из Краснодарского края: председатель краевого суда Александр Корчагин и двое его заместителей Сергей Шевченко (по гражданским делам) и Нина Стус (по уголовным делам), прокурор Сергей Голованев и его первый зам Андрей Снежко, начальник краевого ГУВД генерал-майор Николай Гончаров.

Таким способом федеральные власти пытались бороться с коррупцией на Ставрополье. Зато создали новый влиятельнейший клан – кубанский. И уже спустя год-полтора вчерашние выходцы из Краснодарского края были вынуждены покинуть посты.

Единственные, кто сохранили их, – это Кичко с Лысенко. Кстати, помимо них в ставропольском арбитраже еще немало судей из Краснодарского края, среди которых второй зампред краевого арбитража Юрий Капункин, судьи Алексей Говорун, Эрик Орловский, Игорь Турчин и другие».

Непонятно, почему подобная ситуация названа «закатом», это скорее «зенит» кубанского клана в АС Ставрополья – всё решено, «кубанские» по-прежнему у власти и в большинстве.

Теперь о том, что скрывает Лариса Лысенко закрытыми заседаниями. Дело в том, что, по имеющейся у нас информации, у федерального судьи Лысенко есть единоутробный брат (брат по матери), Илья Тютюма, 1984 года рождения. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, был судим с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По имеющейся у нас информации, и при назначении на должность федерального судьи, и при назначении на должность заместителя председателя Ставропольского арбитражного суда, сведения о наличии у неё судимого единоутробного брата Лариса Лысенко скрыла.

Даже сам факт подачи недостоверных сведений о родственниках уже является основанием для ВККС в отказе кандидату на назначение судьёй! Т.е., в нашем случае, ВККС должен был не просто отказать Лысенко, а вообще лишить её статуса судьи! При этом согласно Закону РФ «О статусе судей в Российской Федерации» не имеет значения, в силу каких причин не указаны вовсе или представлены недостоверные сведения о близких родственниках.

Теперь понятно, почему кандидат попросила «закрыть» заседание? Но! Что именно Лариса Лысенко объясняла составу ВККС за закрытыми дверями? Единственное, что приходит на ум, это то, что будущий председатель Арбитража знать не знает своего единокровного брата, хоть и проживает с ним в одном регионе, и наличие криминального прошлого у близкого родственника никоим образом не попадает под понятие «конфликт интересов». Но куда деть факт сокрытия данных в прошлом?

Нам вся эта история с закрытием заседания кажется ущербной. Общество имеет право знать, какие «скелеты в шкафу» скрывает претендент на должность председателя Арбитражного суда. Общество имеет право знать, а не гадать, по каким таким критериям ВККС наличие судимого единокровного брата не является препятствием для назначения на столь высокую должность. Как и факт сокрытия этих данных в прошлом. Какой такой особый случай, что за аргументы и доводы, обществу очень интересно всё это знать. И вообще, есть ли во всей России ещё хоть один такой подобный прецедент?

ВККС принял своё решение за закрытыми дверями. Но ВККС не последний орган. Закон гласит, что судьи арбитражных судов назначаются Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации.

Поэтому АН готовит редакционные запросы в Государственно-правовое управление Президента, Управление Президента по вопросам государственной службы и кадров, Председателю Верховного Суда Российской Федерации.