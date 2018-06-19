В Приморье на свет появилась девочка весом почти шесть килограммов

В Приморье на свет появилась девочка, физические показатели которой поразили медиков. Согласно последней информации, вес ребенка при рождении достигал 5,5 килограмма, а рост – 61 сантиметра.

В пресс-службе администрации края отметили, что малышка появилась на свет в родильном доме номер 1 во Владивостоке. 35-летняя мать решила назвать дочку Анной, передает РИА "Новости".

Медики подчеркивают, что женщина и новорожденная девочка в настоящий момент чувствуют себя хорошо и уже скоро отправятся домой. Отмечается, что у местной жительницы уже есть двое детей.

Врачи подчеркивают, что крупные дети не являются редкостью, однако обычно крепышами рождаются мальчики.