Рабочая группа МГИК принимает предложения по «дачному» голосованию через mos.ru

На официальном портале мэра и правительства Москвы начал работу сервис, предоставляющий жителям столицы возможность внести свои предложения по созданию избирательных участков за пределами города. Соответствующей информацией поделился председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Предложить место для размещения участка интернет-пользователи могут на всей территории РФ за пределами границы Москвы. Полученные заявки рассмотрят специалисты Московской городской избирательной комиссии (МГИК). После этого будет принято решение о создании дополнительных участков. Они появятся в тех районах, где в теплое время живет больше всего москвичей.

Все заявки горожан появятся на странице сервиса. Информация о создании «дачных» участков будет впоследствии опубликована на сайте mos.ru. Любые вопросы, касающиеся данного проекта, жители столицы могут задать, позвонив на горячую линию. Телефоны для связи: +7 (495) 633-51-56, +7 (495) 633-51-16.

9 сентября в Москве состоятся выборы мэра. Ранее «Аргументы недели» писали о том, что при МГИК была сформирована рабочая группа по образованию избирательных участков за пределами города.