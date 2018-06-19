В Крыму высказались насчет слов экс-президента Украины о возврате полуострова

Во вторник, 19 июня, зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель высказался насчет слов бывшего президента Украины Леонида Кравчука о возврате полуострова.

Ранее сегодня политик сообщил, что Россия в будущем может по собственной воле отказаться от Крыма, поскольку эта территория требует огромных вложений.

Гемпель в разговоре с RT назвал подобные заявления сомнительными и подчеркнул, что в последнее время их часто можно услышать со стороны Украины. По его словам, крымские власти не обращают на эти выпады никакого внимания, однако их удивляет, почему такой опытный политик как Кравчук допускает настолько опрометчивые высказывания.

По словам Юрия Гемпеля, Крым в настоящий момент очень динамично развивается и ставить вопрос о его возвращении в состав Украины не имеет смысла.