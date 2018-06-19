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Куда с Донбасса девались добровольцы-россияне
19 июня 2018, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]
Служившие и не служившие, воевавшие и не воевавшие граждане России, в 2014-м они ушли на Донбасс, защищать местных украинцев от неофашизма. Теперь они уходят домой. Кто-то устал уже от бестолкового стояния на окопах, кого-то попросту выдавили местные. Корреспондент "Аргументов недели" узнал, как живётся теперь вернувшимся с войны добровольцам.
На примере бывшего военнослужащего армии ДНР под псевдонимом Гримм автор рассказывает, как складывается судьба тех, кто не прогибался перед пулями, на ещё более жестокой, как оказалось, "гражданке". У таких как он редко когда находятся другие профессиональные навыки нежели как умение обращаться с оружием и гранатами. Поэтому - прямая дорога бывшим воякам в охрану, на стройку или на освоение новых гражданских специальностей.
Под видом чоповцев их привлекают не только для собственно охраны рынков и других особенных объектов, но и для рейдерских захватов. Незаконно да и безыдейно. Поэтому из охраны многие уходят на такую же нищенскую зарплату в строительство, если, конечно, здоровье позволяет. Алкоголь даёт о себе знать, а пьют многие, и у кого нет силы воли остановиться и поменять свою жизнь, не то что до пенсии, до первого юбилея не доживают. А крепкие орешки стараются прорываться к своей мечте, всё-таки найти своё место в жизни.
Подробнее читайте в очерке "Боевые бомжи Донбасса".
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