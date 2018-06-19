Куда с Донбасса девались добровольцы-россияне

Служившие и не служившие, воевавшие и не воевавшие граждане России, в 2014-м они ушли на Донбасс, защищать местных украинцев от неофашизма. Теперь они уходят домой. Кто-то устал уже от бестолкового стояния на окопах, кого-то попросту выдавили местные. Корреспондент "Аргументов недели" узнал, как живётся теперь вернувшимся с войны добровольцам.



На примере бывшего военнослужащего армии ДНР под псевдонимом Гримм автор рассказывает, как складывается судьба тех, кто не прогибался перед пулями, на ещё более жестокой, как оказалось, "гражданке". У таких как он редко когда находятся другие профессиональные навыки нежели как умение обращаться с оружием и гранатами. Поэтому - прямая дорога бывшим воякам в охрану, на стройку или на освоение новых гражданских специальностей.



Под видом чоповцев их привлекают не только для собственно охраны рынков и других особенных объектов, но и для рейдерских захватов. Незаконно да и безыдейно. Поэтому из охраны многие уходят на такую же нищенскую зарплату в строительство, если, конечно, здоровье позволяет. Алкоголь даёт о себе знать, а пьют многие, и у кого нет силы воли остановиться и поменять свою жизнь, не то что до пенсии, до первого юбилея не доживают. А крепкие орешки стараются прорываться к своей мечте, всё-таки найти своё место в жизни.



Подробнее читайте в очерке "Боевые бомжи Донбасса".



