Пуск уничтожившей цель в Японском море реактивной ракеты РФ попал на видео

Российский военной флот провел масштабные учения в Японском море. В ходе занятий условного противника успешно поразила реактивная ракета «Москит».

Пуск снаряда, выполненный ракетным катером «Р-18», снял телеканал «Звезда». В подготовленном журналистами и выложенном на YouTube репортаже рассказывается, что «Москит» преодолевает за одну секунду 780 метров. Силы ПВО перехватить ракету не в состоянии – при подлете к цели она осуществляет поперечные развороты, это делает траекторию боеприпаса непредсказуемой.

Ранее в интернете был опубликован прогноз, в котором говорится о том, что новые российские подводные лодки в случае вооруженного конфликта между РФ и Соединенными Штатами за короткое время потопят американский флот. Речь идет о субмаринах проекта «Хаски».