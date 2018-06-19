Сегодня на Москву обрушится гроза

Синоптики Гидрометцентра предупреждают, что во вторник, 19 июня, на Москву обрушится гроза. Метеорологи предполагают, что существенные осадки в столице будут зафиксированы к вечеру сегодняшнего дня.

Днем в городе будет жарко, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов по Цельсию. Осадки усилятся лишь во второй половине дня. Как сообщает m24.ru, гроза будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, то оно ожидается в пределах нормы.

Ранее в Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности на вторник. Жителям и гостям города рекомендуют обходить стороной деревья и шаткие конструкции.