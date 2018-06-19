Куклы для взрослых будут романтичными, страстными и ... отказывающими

Роботы для взрослых запрограммированы так, что могут копировать разное поведение. В том числе секс-робота с искусственным интеллектом Саманту создатели научили отказывать в интимной близости, если она «посчитает» отношение к себе со стороны человека слишком неуважительным.

Как пишет издание Mirror, создатель андроида Серги Сантос (Sergi Santos) утверждает, что на теле куклы установлены специальные датчики, которые могут распознать слишком агрессивные прикосновения. Это умение самостоятельно принимать решение и даже отказать в сексе и было продемонстрировано во время презентации перед учеными в Великобритании.

Изобреталь рассказал, что у куклы существует несколько режимов работы, от которого и зависит поведение Саманты. Она может быть страстной, романтичной или семейной. Пользователь может свободно переключаться между режимами в зависимости от своих предпочтений или сиюминутных желаний.

Саманта пока существует в виде прототипа. Но супруга Сантоса утверждает, что появление робота в доме спасло их брак и решило многие проблемы. Изобретатель куклы уже готовится запустить в массовое производство свое детище.