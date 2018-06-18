В Китае родились два детеныша большой панды

В центре по развитию панд в китайском Чэнду родились два детеныша большой панды. Большая панда – уязвимый вид медведей. Панда является символом Всемирного фонда дикой природы.

Это уже третья пара детенышей, родившихся в центре по развитию панд в этом году. На сей раз потомство принесла самка по имени Аили. Первое время малыши будут находиться под присмотром ветеринаров. После того, как медвежата подрастут и окрепнут, они останутся с мамой.

До 2016 года большие панды считались исчезающим видом. Они и сейчас встречаются крайне редко, но благодаря работе по восстановлению их популяции в настоящее время специалисты насчитывают в дикой природе около 2 000 панд, сообщает РИА Новости.