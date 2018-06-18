Рудковская рассказала, как ее семья пережила землетрясение в Японии

Российский фигурист Евгений Плющенко с супругой Яной Рудковской и сыном Александром попали сегодня в эпицентр сильного землетрясения в Японии. Яна рассказала, что они пережили сильный шок. Рудковская, Плющенко и их сын попали в эпицентр землетрясения в Японии

Евгений Плющенко вместе с сыном принимает участие в ледовом шоу. В день землетрясения они как раз находились в городе Кобу на японском острове Хонсю в префектуре Осака.

«Сегодня пережили землетрясение в Японии в 6 баллов. Счастливы, что все обошлось. Цените и любите друг друга. Сегодня мы поняли, что наша жизнь ничего не стоит, что есть ситуации, когда ты никак не можешь повлиять ни на что… 19.00, на улице никого. Спасибо всем друзьям и подписчикам за поддержку», - написала Яна Рудковская эмоциональное послание в инстаграме.

Землетрясение в японской префектуре Осака достигало шести баллов по принятой в Японии семибалльной шкале. Пострадало около 360 человек, россиян среди них нет. Более ста тысяч японских семей остались без газа и электричества, сообщает РИА Новости.