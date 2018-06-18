Россиянин дошел до конца таблицы Excel

Россиянин из Хабаровска заполнил вручную, без использования скриптов, все ячейки таблицы Excel. На это он потратил два года. Как отметил сам блогер, он сделал это «из спортивного интереса».

Автор достижения «Дойди до конца Экселя» пронумеровал все строки и столбцы в таблице, а затем перемножил эти значения. Блогер под ником Отец Golem подчеркнул, что все 17 179 869 184 ячейки заполнил вручную, не прибегая к помощи скриптов.

Он также отметил, что итоговый файл занимает объем больше 200 Мб и открывается почти десять минут. Теперь и мы знаем, что в таблице Excel 1 048 576 строк и 16 384 столбца.

Пользователи сети уже обозвали хабаровского блогера занудой и посоветовали ему внести это достижение в свое резюме. В ответ он сообщил, что «грохнул этот файл». Сообщение об этом необычном достижении опубликовано в твиттере.