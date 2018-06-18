Треуголку, потерянную Наполеоном при Ватерлоо, продали на аукционе

Треуголка, которую французский император Наполеон Бонапарт обронил в битве при Ватерлоо, продана на аукционе. За прошедшие двести лет треуголка сменила семь владельцев, не считая самого Наполеона.

Головной убор французского императора ушел с молотка за 350 тысяч евро. Отмечается, что после битвы при Ватерлоо треуголку Наполеона подобрал голландский драгун Арну ван Зёйлен ван Нейевелт. С тех пор у шляпы императора сменилось семь владельцев.

Специалисты уточняют, что за свою жизнь Наполеон Бонапарт носил примерно 120 головных уборов. Из них лишь девятнадцать шляп французского императора, доживших до наших дней, не вызывают у специалистов сомнений в их подлинности, передает RT.