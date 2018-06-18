Лексус рассказал, как разыграли депутата Европарламента

Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал подробности о розыгрыше, жертвой которого стала накануне депутат Европарламента Ребекка Хармс. Ей пришлось публично извиняться. Порошенко занят подготовкой "нетрадиционного" законопроекта

Об этом розыгрыше стало известно накануне. Евродепутат распространила в соцсетях и СМИ информацию о том, что украинский президент Петр Порошенко готовит законопроект о равных правах представителей ЛГБТ-сообщества. Ребекка Хармс была уверена, что получила эту информацию из администрации президента Украины.

Однако в администрации Порошенко эту информацию опровергли, предположив, что «наверное, ее кто-то разыграл». После этого Ребекка Хармс принесла публичные извинения и назвала случившееся «дезинформационной войной».

«Мы с ней связывались неделю назад и оставили свой контакт ее офису от имени Райнина, главы администрации Порошенко. Мы сообщили, что у президента есть для нее «очень важная информация». Но, видимо, у нее не было времени ответить, мы и забили. А тут она сама позвонила», - рассказал Лексус.

Ранее напарник Лексуса Вован (Владимир Кузнецов) посетовал, что реальный Порошенко «испугался так быстро вступить в толерантные европейские ряды и открестился от заявления Хармс», передает РИА Новости.