В Госдуме рассказали, когда могут принять закон о пенсионной реформе
18 июня 2018, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]
Первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Жуков сообщил, когда правительственный законопроект о пенсионной реформе может быть принят в окончательном чтении.
«В течение весенней сессии этот законопроект будет рассмотрен в первом чтении. Остальные чтения состоятся осенью», - рассказал Жуков.
Ранее в понедельник депутат Госдумы Андрей Исаев заявил, что рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе в первом чтении может состояться 19 июля.
Ранее правительство РФ внесло соответствующие проекты документов в Госдуму после того, как они были рассмотрены на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает РИА Новости.
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