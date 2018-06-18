В Госдуме рассказали, когда могут принять закон о пенсионной реформе

Первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Жуков сообщил, когда правительственный законопроект о пенсионной реформе может быть принят в окончательном чтении.

«В течение весенней сессии этот законопроект будет рассмотрен в первом чтении. Остальные чтения состоятся осенью», - рассказал Жуков.

Ранее в понедельник депутат Госдумы Андрей Исаев заявил, что рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе в первом чтении может состояться 19 июля.

Ранее правительство РФ внесло соответствующие проекты документов в Госдуму после того, как они были рассмотрены на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает РИА Новости.